Военные железнодорожники помогают бороться с паводком в Хакасии

Специалисты железнодорожной бригады Центрального военного округа укрепили и частично расширили дамбу на левом берегу реки Абакан. Это инженерное сооружение защищает хакасский город Абаза от весеннего паводка.

Пресс-служба ЦВО сообщила, что за три дня военнослужащие с помощью специальной техники на участке в 150 метров вдвое увеличили ширину дамбы. Прежде она была четырехметровой, а стала восьмиметровой. Для этого потребовалось завезти на объект две с половиной тысячи кубометров грунта.

Теперь военные железнодорожники занимаются укреплением еще одного - 350-метрового участка защитного сооружения. К этим работам командования привлекло более двух десятков солдат и офицеров, а также 12 единиц специальной техники.

Известно, что в Абазе из-за весеннего паводка оказались подтопленными 134 приусадебных участка и 93 дома, где проживают 130 человек. Наступление стихии было столь масштабным, что для безопасности людей в населенном пункте пришлось обесточить целые улицы. Опасная ситуация сложилась и в дачных обществах Лесник, Локомотив, Строитель, Черемушки. Там вода залила 351 дачный участок.

Чтобы не подвергать жизни людей опасности, их начали вывозить из зоны стихийного бедствия. Кто-то поселился у родственников. В самом Абазе оперативно развернули четыре пункта временного размещения, рассчитанных на 2 тысячи 218 человек. В городе начали откачивать воду и укреплять береговую линию.

Однако вскоре стало ясно, что в одиночку противостоять сильному паводку у жителей, местных и региональных властей не получится. Для того, чтобы укрепить защитную дамбу на реке Абакан требовалась не только помощь специалистов, но и специальная инженерная техника. Тогда глава Хакасии Валентин Коновалов подготовил соответствующее обращение к командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину.

Тянуть с решением проблемы командующий не стал - распорядился направить в Абазу необходимое количество людей, спецмашин и оборудования. Военные оперативно сформировали команду, которая на штатной технике выполнила более чем 200-километровый марш к дамбе на реке Абакан.

Работают там военные в несколько смен. Выполнение задачи усложняется тем обстоятельством, что грунт для укрепления и расширения защитной дамбы им приходится возить из карьера, расположенного в километре от объекта. Тем не менее первый этап инженерной операции железнодорожники ЦВО завершили в короткие сроки.

Да и стихия, похоже, понемногу успокаивается. Уровень воды в местных реках постепенно идет на спад. Пик паводка, по словам руководителя региона, уже пройден.