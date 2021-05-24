Ректор РХТУ Мажуга: Развитие малотоннажной химии обеспечит рост ВВП

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что необходимо уделить особое внимание развитию малотоннажной химии, чтобы снизить зависимость России от импорта и добиться роста ВВП.

"Необходимость развивать малотоннажную химию стала особенно очевидна в ситуации пандемии, когда из-за карантина российские производители не смогли получить необходимые вещества из других стран. Чтобы это не повторилось, нам необходимо стать лидерами в этом направлении. Сегодня в развитых странах на малотоннажную химию приходится более 40% от общего объема производства. В России этот уровень не превышает 15%, а по целому ряду продуктов доля импорта составляет 100%. Уже в этом десятилетии мы должны снизить этот показатель вдвое", - рассказал Александр Мажуга, отвечая на вопрос журналистов о перспективных направлениях современной химии.

Также ректор РХТУ напомнил, что развитие малотоннажной химии лежит в основе "зеленой химии", предполагающей практически безотходное производство. К этому следует добавить, что малотоннажная химия в силу своей наукоемкости и глобальной конкурентоспособности на сегодняшний день является наиболее перспективным сектором с точки зрения вклада в рост российского ВВП. "Отсутствие продукции малотоннажной химии на отечественном рынке на сегодняшний день во многом сдерживает развитие средне- и крупнотоннажных производств", - отметил ученый. По его словам, в большинстве стран химическая промышленность с полным правом считается драйвером развития экономики.

Современная малотоннажная химия - весьма специфическая отрасль: продукция выпускается в небольших количествах, но они играют решающую роль во многих областях производства. Речь идет о создании химических реактивов, строительных добавок, катализаторов, красителей и проч. Продукты малотоннажной химии используются во многих отраслях, начиная от машиностроения и заканчивая электроникой и фармацевтикой.

Помимо этого, малотоннажная химия обеспечивает производство добавок к пластикам и готовым полимерам: они необходимы для придания полимерам нужных свойств, таких как гибкость, термостойкость, показатели шумоизоляции, эффект памяти. Также к малотоннажной химии относится производство перманганата калия (марганцовки) и йода. Более 70% импорта малотоннажной химии в Россию составляют пищевые добавки, пластики и каучуки специального назначения и добавки-присадки к топливам.