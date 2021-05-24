По данным Рособрнадзора, в некоторых образовательных организациях одна контрольная работа приходится на каждый третий урок биологии, на каждый пятый - русского языка, на каждую четвертую физику. Ведомство собирается разработать регламент, который оптимизирует количество контрольных в школах.

- Россия лидирует по грузу, по частоте проведения проверочных и контрольных работ, - делится руководитель Центра оценки качества образования Института стратегии развития образования РАО Галина Ковалева. - Это очень серьезная проблема.

Вот данные международных исследований по математике. Так, 97% российских восьмиклассников говорят о том, что контрольные работы по этому предмету у них не реже, чем раз в две недели. В Норвегии о подобной ситуации сообщили только 7% ребят, в Японии - 15%, в Австралии - 16%. Подавляющее же большинство детей в этих странах отвечали: контрольные по математике проводятся у них один раз в месяц или всего несколько раз в год.

Откуда в российских школах столько контрольных и проверочных? Оказывается, у них есть три уровня: школьный, региональный и федеральный.

Во-первых, в каждом учебнике после каждого модуля авторы предлагают проводить проверку: как хорошо школьник усвоил и запомнил материал? Во-вторых, контрольные работы школам часто спускают местные чиновники, чтобы провести срез знаний. Для учителей это сплошная нервотрепка: за плохие результаты могут быть "санкции" и наказания.

Ну и третий уровень - Всероссийские проверочные работы. Они проводятся во всех школах раз в год. Но многие преподаватели с подачи директоров, в попытке натаскать детей на задания, проводят несколько тренировочных "предпрверочных". На нервах опять же все: педагоги, дети, родители.

- Просто сократить количество контрольных и проверочных - не выход. Проблему нужно решать качественно, - уверена преподаватель литературы и русского языка из Череповца Диана Минец. - Вместо привычных тестов или традиционных письменных работ я все чаще использую квесты, квизы, проектные, творческие задания. Прошли "Преступление и наказание"? Вместе с учениками делаем квест-интерактив по комнате Раскольникова с "говорящими" деталями. Изучили "Кому на Руси жить хорошо" Некрасова? Составляем интерактивную карту путешествия главного героя.

Понятно, что от минимума (тех же диктантов по русскому языку) совсем не уйдешь. Но оценка за традиционную контрольную далеко не всегда отражает знания ребенка. Можно списать. Или - вызубрить что-то, а сразу после работы выкинуть из головы. Современные, игровые формы проверки знаний гораздо эффективнее, - убеждена эксперт.

В Рособрнадзоре подчеркивают: к новому учебному году должны быть сформированы общие подходы к контрольным работам.

Россия - лидирующая страна в мире по количеству контрольных работ в школах

- Есть подозрение, что в ряде школ очень много учебных часов тратится именно на оценку, в то время как эти часы должны быть потрачены на обучение, на освещение новых тем, на работу с отстающими ребятами и на закрепление. Вместо этого идут сплошные контрольные работы. В итоге фактически в таких школах возникает ситуация, когда ответственность перекладывается: ученики и их родители остаются один на один с теми проблемами, которые у них возникают при изучении определенных предметов, и вынуждены решать эти проблемы самостоятельно. Такого не должно быть, - считает руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Мы проанализируем со стороны физиологии ребенка, сколько контрольных максимально в той или иной возрастной группе может быть приемлемо. Вместе с министерством просвещения дадим четкий регламент.

А вот что говорит победитель конкурса "Учитель года России-2020", учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров:

- Давайте не путать понятия. Все-таки контрольная работа - это большая самостоятельная, которая длится весь урок. Она проверяет большой содержательный блок. И отметка за такую контрольную имеет серьезный вес при выставлении четвертной оценки. Если мне нужно проверить, допустим, как ребята усвоили тему прошлого урока, я могу предложить им решить один-два интересных примера, задачки, потратить на это пять минут и спокойно пойти дальше.

Масштабную контрольную он проводит не чаще чем раз в две-три недели - обычно по завершении какого-либо раздела. По словам педагога, если с этим частить, можно добиться только повального списывания и нелюбви ребенка к предмету.

Мнения самих родителей разделились. "Контрольные работы держат ученика в тонусе. Это хорошо!" - пишет мама первоклассницы в ходе опроса на сайте "РГ".

"Контрольные не так страшны. Особенно если они соответствуют знаниям, которые дают в школе. А их сейчас не все и не всегда дают. Куда хуже - тесты, особенно по географии и биологии. Там вопросы, на которые нет ответов ни в учебнике, ни в материалах, которые дает учитель", - жалуется другой родитель.

Что интересно? Раньше в санитарных правилах содержалась норма: в день у учеников может быть только одна контрольная работа, причем проводиться она может на 2-4 уроках. А вот в новых СанПиНах, которые вступили в силу в 2021 году, эта норма вообще ушла.

Очень много учебных часов тратится именно на оценку, на контрольные работы. Скоро дойдем до того, что репетиторы учат, а школа проверяет

По данным Института образования ВШЭ, чем старше ребенок, тем сильнее он устает: в среднем об усталости говорят 72% ребят. Среди одиннадцатиклассников эта цифра выше - 85%. Среди причин лидирует учебная нагрузка. А еще - недосып, сложное школьное расписание, нарушения режима дня, большое количество контрольных работ, тяжелый рюкзак, дорога до школы. И это далеко не полный список. Специалисты отмечают: дети начинают уставать уже днем. Усталость накапливается к вечеру, к концу четверти и в течение учебного года.

Мама задает вопрос

Татьяна Суздальницкая, член экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования и науки:

- Нужно сократить количество контрольных и проверочных как минимум в два раза. В день у ребенка бывает одновременно и то, и другое. Плюс самостоятельная работа с сочинением - "на закуску". Учителям просто некогда что-то подробнее объяснить детям.

Моя старшая дочь учится в медико-биологическом классе. Каждую неделю у нее в расписании есть проверочная/контрольная по химии, биологии, математике. И это не считая того, что нужно ходить к репетиторам и готовиться к основному государственному экзамену - ОГЭ. А еще выполнять цифровые тесты, которые постоянно задают на дом практически по всем предметам. Нагрузка колоссальная.

Даже если ребенок заболел, после выздоровления он обязан сдать все пропущенные контрольные. У меня вопрос: почему из школ почти исчезла такая форма проверки, как индивидуальная работа у доски? Понятно, что учителю проще раздать всем тесты. Но пользы большой я от этого не вижу. Все выпускные классы дети проводят в условиях постоянного стресса. Скоро мы дойдем до того, что репетиторы учат, а школа проверяет. Эту ситуацию, эти перегрузки нужно как-то снимать.