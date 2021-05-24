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24.05.2021 15:29
Рубрика: Общество

Рогозин рассчитывает перевернуть представление о "Роскосмосе"

Текст: Наталия Ячменникова
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассчитывает через два-три года перевернуть представление об отечественной космонавтике.
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости

"В ближайшие два-три года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике", - цитирует РИА Новости выступление Рогозина на конференции Startup Village в "Сколково".

Фото: ЦПК / Роскосмос / ТАСС
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В качестве примера Рогозин привел намечающуюся в октябре 2021 года первую за 45 лет отправку отечественной автоматической станции к Луне, в сентябре 2022 года ожидается запуск к Марсу совместной с Европой автоматической станции ExoMars, в декабре 2023 года - первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" и первый полет нового пилотируемого корабля "Орел".

Если говорить о ближайшей космической миссии - отправке к Луне российской автоматической станции "Луна-25", то она поистине уникальна. Это будет первый лунный космический зонд, запущенный в нашей стране с 1976 года.

По планам, в августе станция будет отправлена на космодром Восточный, а сам запуск ракетой-носителем "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" намечен на 1 октября. Перелет до Луны составит от 4,5 до 5,5 суток в зависимости от конкретной даты пуска. Название "Луна-25" планируемой миссии подчеркивает преемственность по отношению к советской серии исследований Луны. Аппарат, как ожидается, впервые в истории прилунится не в экваториальной области, а в районе Южного полюса. Прежде там не ступала "нога" ни одного космического аппарата.

По словам Дмитрия Рогозина, с 2023 года "Роскосмос" волнообразно переходит к новой космической технике: мы запускаем ракету "Союз-5", начинает летать водородная "Ангара" и другие. "Появляются те самые инженерные чудеса, которых так не хватает иногда в текущей жизни, - приводит слова руководителя ТАСС. По словам главы госкорпорации, тогда на майках людей будет логотип "Роскосмоса", а не НАСА.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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