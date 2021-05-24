Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.05.2021,  
10:24
Текст:  Алексей Иванов

Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Росгвардия приняла на вооружение 9-миллиметровый модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его модификацию МПЛ-1 для выполнения специальных задач. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Тарасов - гендиректор группы компаний "Калашников", занимающейся разработкой и производством данного оружия.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В России начали испытания новой высокоточной авиаракеты

По его словам, пока на вооружение приняты опытные образцы пистолетов, они переданы на апробацию в подразделения Росгвардии. Главной особенностью нового оружия является его эргономичность. Форма и угол наклона рукоятки позволяют более надежно держать пистолет в руке, а низкое расположение ствола обеспечивает меньший подброс при выстреле. Благодаря этому тратится меньше времени на последующий выстрел, подчеркнул Дмитрий Тарасов.

Как уже писала "РГ", государственные испытания пистолета Лебедева завершились в начале марта. В нем используется патрон калибра - 9х19 мм "Парабеллум", он обеспечивает пуле энергию до 620 Дж, это в два раза мощнее пули 9х18 пистолета Макарова. Двустороннее расположение органов управления позволяет использовать МПЛ обеими руками. В планах "Калашникова" на текущий год - освоить серийный выпуск нового оружия.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
стрелковое оружие
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Космолеты США могут нести ядерное оружие 22.05.2021
Ирджарская битва: русский отряд разбил армию бухарского эмира 155 лет назад 20.05.2021
Российские летчики могут получить на вооружение пистолеты-пулеметы 19.05.2021
Росгвардия
Фото: youtube.com
Появилось фото китайской 20-ствольной пушки 21.05.2021
Специальный вариант бронеавтобуса "Федерал-М" появился в Росгвардии 29.03.2021
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган" 25.03.2021
пистолеты
Видео: легендарные ТТ переделывают в пистолеты-пулеметы в Пакистане 28.04.2021
Завершены испытания пистолета "Аспид" 13.04.2021