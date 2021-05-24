Рособрнадзор: Школьникам перед ЕГЭ не нужно вакцинироваться от COVID-19

Новости

В Москве выставили на продажу раритетный ЗИС за 57 миллионов 22:19
Премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества 21:32
Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19 21:31
Тест на наркотики вокалиста Maneskin дал отрицательный результат 21:27
На ЧМ по хоккею в Риге российский флаг заменили на знамя ОКР 21:00
Александр Бастрыкин обсудил работу Судебно-экспертного центра СК 20:47
В Подмосковье с помощью камер вычислили грабителей тульских автозаправок 19:58
Брагин посетовал на расхлябанность игроков сборной в матче против Словакии 19:50
"Белавиа" отменила полеты в Литву 19:37
Всемирная конференция разработчиков Apple состоится 7 июня 19:27
Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом 19:07
Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки 18:58
Путин по телефону поздравил Патриарха с днем тезоименитства 18:56
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии 18:54
Собянин открыл музей нефти в центре Москвы 18:54
Депутат: Восстановление лесов улучшится за счет продления срока аренды 18:53
Госдума рассмотрит запрет на уравнивание роли СССР и Германии в ВОВ 18:52
Депутат: Деревянному домостроению мешает отсутствие инфраструктуры 18:33
Почти треть россиян хотели бы иметь собственное дело 18:08
Посла Колумбии вызвали в МИД РФ 17:57
В Минске опровергли заявления о давлении на экипаж самолета Ryanair 17:55
Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары 17:47
Вступление в силу закона о ЛесЕГАИС может быть перенесено на полгода 17:43
Президент Боливии привился "Спутником V" 17:39
Эксперт пояснил, зачем нужна адресная продовольственная помощь 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 21:50
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Школьникам перед ЕГЭ не нужно вакцинироваться от COVID-19

Текст: Ксения Колесникова
Выпускникам школ, сдающим ЕГЭ, не нужно будет сдавать тесты на коронавирус или вакцинироваться. Об этом сообщает Рособрнадзор на официальной странице "ВКонтакте".
Фото: Анна Соловьева/РГ Фото: Анна Соловьева/РГ
Фото: Анна Соловьева/РГ

Не требуется:

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Выпускники могут поменять выбранные на ЕГЭ предметы

- приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе.

- проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять об этом справки.

Для допуска в пункт проведения ЕГЭ нужно несколько вещей:

- быть в списках распределения в пункт проведения экзамена

- иметь при себе паспорт

- пройти бесконтактную тонометрию при входе

- при наличии хронического заболевания, вызывающего повышенную температуру и схожего по симптомам с ОРВИ, взять об этом справку.

Напомним, основной период ЕГЭ в России стартует 31 мая. В Рособрнадзоре подчеркнули, что решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

Главное сегодня

МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня