Рособрнадзор: Школьникам перед ЕГЭ не нужно вакцинироваться от COVID-19

Выпускникам школ, сдающим ЕГЭ, не нужно будет сдавать тесты на коронавирус или вакцинироваться. Об этом сообщает Рособрнадзор на официальной странице "ВКонтакте".
Фото: Анна Соловьева/РГ
Не требуется:
- приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе.
- проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять об этом справки.
Для допуска в пункт проведения ЕГЭ нужно несколько вещей:
- быть в списках распределения в пункт проведения экзамена
- иметь при себе паспорт
- пройти бесконтактную тонометрию при входе
- при наличии хронического заболевания, вызывающего повышенную температуру и схожего по симптомам с ОРВИ, взять об этом справку.
Напомним, основной период ЕГЭ в России стартует 31 мая. В Рособрнадзоре подчеркнули, что решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте.