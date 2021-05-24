Рособрнадзор: Школьникам перед ЕГЭ не нужно вакцинироваться от COVID-19

Не требуется:

- приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе.

- проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять об этом справки.

Для допуска в пункт проведения ЕГЭ нужно несколько вещей:

- быть в списках распределения в пункт проведения экзамена

- иметь при себе паспорт

- пройти бесконтактную тонометрию при входе

- при наличии хронического заболевания, вызывающего повышенную температуру и схожего по симптомам с ОРВИ, взять об этом справку.

Напомним, основной период ЕГЭ в России стартует 31 мая. В Рособрнадзоре подчеркнули, что решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте.