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24.05.2021 18:17
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор рассказал о штрафах для туристов за отсутствие ПЦР-теста

Текст: Василий Кошкин
Москвичей, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данных о ПЦР-тестировании, оштрафовали на более чем 16 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Фото: Александр Погожев/ТАСС Фото: Александр Погожев/ТАСС
Фото: Александр Погожев/ТАСС

С 1 августа 2020 года столичное управление Роспотребнадзора направило москвичам почти шесть тысяч уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Штрафы штрафы получили 1277 человек.

Фото: Ольга Бухарова/РГ
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"Около 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и не вносят результаты тестирования на ЕПГУ в течение трех дней после прилета", - заявили в ведомстве, отметив, что число лабораторий, оказывающих подобные услуги, в столице постоянно растет.

С 1 мая 2021 года все россияне, возвращающиеся из-за рубежа, должны сдать два ПЦР-теста: первый - в течение трех дней, повторный - с интервалом в сутки.

Тем, кто проигнорирует это требование и не загрузит результаты ПЦР-теста на сайт Госуслуг после возвращения из-за границы, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если же действия (бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составить от 150 до 300 тысяч рублей.

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