Роспотребнадзор рассказал о штрафах для туристов за отсутствие ПЦР-теста

С 1 августа 2020 года столичное управление Роспотребнадзора направило москвичам почти шесть тысяч уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Штрафы штрафы получили 1277 человек.

"Около 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и не вносят результаты тестирования на ЕПГУ в течение трех дней после прилета", - заявили в ведомстве, отметив, что число лабораторий, оказывающих подобные услуги, в столице постоянно растет.

С 1 мая 2021 года все россияне, возвращающиеся из-за рубежа, должны сдать два ПЦР-теста: первый - в течение трех дней, повторный - с интервалом в сутки.

Тем, кто проигнорирует это требование и не загрузит результаты ПЦР-теста на сайт Госуслуг после возвращения из-за границы, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если же действия (бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составить от 150 до 300 тысяч рублей.