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24.05.2021 01:38
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев кори в РФ с июля 2020 года

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Случаи заболевания корью в России не регистрируются с июля прошлого года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что до июля 2020 года было отмечено 1212 случаев кори, что в три раза меньше числа заболевших в 2019 году (4491). Среди тех, кто заболел - 88,1% непривитые и лица с неизвестным анамнезом.

В ВОЗ сообщили о рекордном количестве заболевших корью в мире

В целом по России в 2020 году охват вакцинацией оставался высоким и превышающим регламентированные показатели - 95%. Среди детей в возрасте до года - 96,49%, охват ревакцинацией в шесть лет - 96,09%, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

Специалисты отмечают, что в условиях пандемии коронавируса, предпринятые противоэпидемические мероприятия, такие как гигиена рук, социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты - привели к прерыванию механизма передачи возбудителей не только кори, но и других инфекций, включая краснуху.

"Важно помнить, что после снятия ограничений циркуляция вируса может возобновится, поэтому крайне важны мероприятия по предупреждению распространения кори - своевременная вакцинация", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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