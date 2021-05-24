"Россия 1" представила трейлер исторической драмы "Седьмая симфония"

Телеканал "Россия 1" представил первый трейлер многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония". Фильм режиссера Александра Котта рассказывает о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года.

"Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей", - говорится в релизе канала, присланном в редакцию "РГ".

В фильме снимались: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина, Михаил Евланов, Игорь Лепихин, Сергей Барковский, Данил Стеклов, Макар Мозжевилов и другие.

Премьера исторической драмы "Седьмая симфония" состоится в новом сезоне в эфире телеканала "Россия 1". Ленту снимала компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова "Нон-Стоп Продакшн" и компания "58,5 Продакшн".

Авторы сценария фильма: Наталья Назарова, Алексей Караулов, Александр Котт, Георгий Кесоян, Семен Воронин. Продюсеры: Александр Роднянский, Сергей Мелькумов, Алексей Гуськов. Кстати, в соцсетях сопродюсера и артиста Алексея Гуськова можно было читать о том, как идут съемки этого проекта. Оператор-постановщик картины - Петр Духовской. Художник-постановщик - Сергей Иванов. Художник по костюмам - Екатерина Шапкайц.