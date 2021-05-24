Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами

Россия с 25 мая возобновила регулярное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Туристы пока могут въезжать только в Мексику, и то, если будут рейсы, поясняют представители туриндустрии.

Решение возобновить авиасообщение еще с пятью странами принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Рейсы в столицу Исландии - Рейкьявик из Москвы будут летать два раза в неделю, на Мальту - также два раза в неделю. В мексиканский Канкун из Москвы будет выполняться три рейса в неделю, также по три рейса из Москвы будут летать в столицу Португалии - Лиссабон и экономическую столицу Саудовской Аравии - город Джидду. Кроме того, в Джидду будут летать по одному рейсу в неделю из Грозного и Махачкалы.

Пока из всех вновь открывшихся направлений для российских туристов доступна только Мексика. Российские туроператоры уже ставят рейсы, продажи туров открыли Anex Tour, "Пегас", Coral Travel, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Для въезда в Мексику нет необходимости сдавать ПЦР-тест. Достаточно только заполнить до вылета электронную анкету онлайн и предъявить ее по прибытии, поясняет эксперт. Недельный тур на двоих с перелетом обойдется от 120 до 180 тыс. руб. в зависимости от категории отеля, добавляет он. Сейчас авиакомпании, которые имеют допуски на рейсы в Мексику, подают заявки и после утверждения полетных программ запустят рейсы, говорит Горин. Важно также и то, что рейсы будут выполняться на пляжный курорт Канкун. Здесь, на берегах Мексиканского залива, расположено большинство самых современных мексиканских отелей. Этот курорт облюбовали американцы, благодаря очень развитой инфраструктуре для отдыха, развлечений и активного туризма, а также хорошим отелям с системой "все включено". Туристов также привлекают разнообразные познавательные экскурсии.

В других странах - на Мальте, в Исландии, Саудовской Аравии и Португалии - действуют ограничения. В Португалии пока туристов принимает только остров Мадейра. Однако туристические визы Португалия в России пока не выдает. Значит, поехать на остров могут только те, кто обладает действующей долгосрочной визой.

Исландия пока не принимает туристов из России. Въехать в страну могут только отдельные категории пассажиров, например, имеющие вид на жительство или дипломаты. Для въезда нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Еще два теста на коронавирус сдаются по прибытии. Кроме того, потребуется пройти карантин, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Если повторный ПЦР-тест будет отрицательным, карантин можно будет завершить. А вот сертификат о вакцинации российским препаратом "Спутником V" не действует. Потребуется все равно сдавать тесты и проходить карантин. Примерно те же правила действуют для въезда на Мальту. Как страна ЕС остров не принимает туристов из России, а только отдельные категории граждан. Да и туристические визы в России не выдаются.

Пока не признается российская вакцина "Спутник V" и в Саудовской Аравии. Даже привитым россиянам придется проходить карантин.