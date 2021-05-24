Русский язык стал обязательным для будущих работников туротрасли Турции

Русский язык стал одним из обязательных для изучения будущими работниками туристической отрасли Турции. Как рассказал министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, знать из иностранных языков только английский теперь недостаточно.

По его словам, которые приводит РИА Новости, в Турции любят русских. "Между двумя народами сложились многолетние исторические отношения. Россияне прибывают интенсивно не какие-то последние три-четыре года, а на протяжении уже более 20 лет. Здесь многие уже говорят на русском", - отметил Эрсой.

Как отметил министр, это привело к изменению учебной программы в профессиональных туристических училищах. "Русский язык уже стал обязательным. Теперь, если вы учитесь в туристическом училище, знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий язык", - рассказал Эрсой.

Он напомнил, что в Турции постарались учесть требования, которые обычно предъявляют туристы из России, обновили и развили стандарты обслуживания. "В Турции они могут найти все, что ищут, по приемлемым и конкурентоспособным ценам. Это позволяет россиянам быть заинтересованными в нас, а нам в них", - подчеркнул министр.

Ранее он также рассказал, что власти Турции допускают отмену обязательных ПЦР-тестов для прибывающих из России туристов. На такой шаг, по его словам, Анкара готова пойти в связи с успехами РФ в борьбе с коронавирусом. Более того, Турция готова начать проводить бесплатно ПЦР-тесты на COVID-19 для российских граждан при их отъезде домой (наличие таких справок требуют со всех возвращающихся в РФ из-за рубежа).