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24.05.2021 06:09
Рубрика: Общество

С начала сезона на наличие энцефалита исследовано более 83 тысяч клещей

Текст: Ирина Невинная

В настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей остается на уровне среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по результатам еженедельного мониторинга. Зарегистрированы единичные случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами.

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При этом лабораторно на предмет инфицированности клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями исследовано уже более 83,4 тысяч клещей, снятых с пострадавших от укуса.

С начала года от клещевого энцефалита привито уже более 1,8 миллиона человек, всего планируется вакцинировать более 2,7 миллиона.

В регионах продолжаются акарицидные обработки территории и рогатого скота.

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