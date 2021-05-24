С самозанятых предложили снять часть ограничений

В аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложили снять с самозанятых ограничения по видам деятельности и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС). По мнению авторов инициативы, ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы "обеления" рынка труда в России.

Об этом говорится в материалах (есть у "Российской газеты"), подготовленных к ежегодному докладу Титова президенту России общественным омбудсменом по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Мариной Блудян.

Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" разрешает самозанятым заниматься всеми видами деятельности, кроме нескольких. В частности, нельзя продавать товары, подлежащие обязательной маркировке. Нельзя перепродавать товары (кроме бывших в употреблении). Нельзя заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров и багажа легковым такси (прямого запрета в законе нет, однако, согласно действующим нормативам, соответствующие лицензии могут получать только организации и индивидуальные предприниматели).

По мнению Блудян, для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 млн руб. в год. "Что плохого в том, чтобы самозанятая маникюрша законно продала своей клиентке косметическое средство? В конце концов, множество граждан, вовлеченных в сетевые продажи, не регистрируются в качестве самозанятых именно потому, что в этом случае они не смогут делать то, что они делают", - отмечает она.

Самозанятые также заметно ущемлены в социальном плане, отмечает Блудян. В частности, у них нет возможности добровольно платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Таким образом, они оказываются незащищенными в случае, например, временной нетрудоспособности, получения производственной травмы, декретного отпуска, говорит Блудян.

Весьма болезненная тема - разграничение трудовых отношений и гражданско-правовых отношений с самозанятыми, подчеркивает Блудян. Использование труда самозанятых может носить регулярный характер, их услуги - иметь одинаковую стоимость, которая регулярно оплачивается заказчиком с одинаковой периодичностью (например, услуги копирайтера, маркетолога, внешнего IT-специалиста, специалиста по SMM-продвижению и т.д.). По таким признакам налоговые органы и трудовая инспекция часто квалифицируют отношения в качестве трудовых. Организация-заказчик получает пересчет начисленных налогов и взносов; штрафы и пени за просрочку уплаты НДФЛ и взносов; руководство работодателя привлекают к административной ответственности. Самозанятый, в свою очередь, утрачивает право применять налог на профессиональный доход.

Зачастую госорганы не обращают внимание на то, что работодатель соблюдает требование закона, по которому он не может выступать заказчиком самозанятого, который в течение предыдущих двух лет являлся его штатным работником, говорится в материалах. Доначисление налогов производится механически, исходя из одного лишь критерия сокращения объема уплачиваемого НДФЛ.

"Самозанятые - это социальный эксперимент, так и не надо искусственно урезать его возможности. ФНС придумала для самозанятых фантастический сервис. Очень удобный, легкий и комфортный. Чтобы вывести из тени еще несколько миллионов человек, надо всего лишь не перегибать палку с контролем и ограничениями", - отмечает Блудян.

В пресс-службе Министерства финансов подчеркивают, что основной задачей эксперимента по установлению НПД является вывод самозанятых из тени. Так, к 1 мая 2021 года уже более 2,249 млн налогоплательщиков легализовали свою деятельность и стали плательщиками НПД, что позволяет говорить о высокой востребованности специального налогового режима, рассказывают в Минфине.

"Бюджетным кодексом РФ установлено, что налоговые доходы, поступившие в счет уплаты НПД, подлежат зачислению по нормативу 63% в бюджеты субъектов РФ и 37% в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Кроме того, налогоплательщики НПД вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы в порядке, определенном Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", - также добавили в Минфине.

Реалистичность предложений аппарата Титова по всем пунктам ставится пока под большие сомнения, поскольку большая их часть сопряжена с определенными видами потенциальной опасности для клиентов в ходе оказания услуги или реализации товара, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. "Существующий закон не позволяет самозанятым перевозить грузы и пассажиров, продавать или перепродавать новые товары или осуществлять медицинскую деятельность - этот запрет установлен не просто так, привлечь к ответственности самозанятого за причинение вреда здоровью в случае, если проданные товары или оказанные услуги реализовывались не должным образом, гораздо сложнее, чем ИП или бизнес-структуру, и в данной ситуации запрет скорее защищает права потребителя. С другой стороны, все эти услуги могут быть оказаны нелегально с целью обойти уплату налогов и экономии с точки зрения самого потребителя, поэтому риски для последних сохраняются высокие", - отмечает он. Соответственно, если такую инициативу продвигать, необходим ряд мер, нацеленных на устранение рисков и формирование работающей законодательной базы для того, чтобы ответственность самозанятые несли перед потребителями равную, как все остальные участники рынка, считает Жарский.

"С другой стороны автор инициативы указывает на то, что есть большой пласт представителей сетевого бизнеса, которые никак не оформляют свою деятельность поскольку занимаются перепродажей или реализацией различной продукции (в основном это БАДы, косметические средства и т.п.), если устранить запрет в законе на профдоход для этой деятельности, то самозанятых станет больше - но тут также есть сомнения, поскольку такие ограничения в законе не могут являться для продавцов-сетевиков первопричиной отказа от обеления своего бизнеса. Они, по большей части, зарабатывают на процентах от продаж и наценки за товар, и уплата налога может сказаться на их заработке, поэтому они будут вынуждены делать наценки еще выше, а это отпугнет и без того обедневших за два последних года покупателей", - отмечает Жарский.

По мнению Жарского, спорным можно охарактеризовать и предложение расширить социальные возможности самозанятых по части добровольной уплаты взноса в ФСС или ФОМС. "Несмотря на то, что процент тех, кому потребовались выплаты из фонда действительно может варьироваться, осуществление выплат в пользу самозанятых из взносов тех, кто долгие годы работает и платит налоги, может вызвать общественный резонанс и противоречивую оценку. Если такие поправки и вносить, то они должны давать четкие разграничения по выплатам именно в адрес самозанятых - например, выплата какой-то части от полагающейся по закону и с учетом уже привнесенных взносов конкретного самозанятого", - считает аналитик.

Таким образом, из наиболее взвешенных инициатив, которые в итоге могут быть приняты ко вниманию заинтересованными ведомствами, может стать предложение по созданию более понятных и прозрачных условий по части разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений бизнеса с самозанятыми, допускает Жарский. "Проблема квалификации налоговыми органами отношений в виде трудовых действительно может создавать трудности для заказчиков и приводить к ситуациям чрезмерного начисления налогов, а также наносить вред самозанятому, который, оформляя отношения с заказчиком, мог и не догадываться о разного рода подводных камнях", - говорит он.

Что такое налог на профессиональный доход

НПД - относительно новый специальный налоговый режим, он появился в 2019 году. Пока подразумевается, что он будет действовать десять лет. Он вводился ради вывода из тени самозанятых и арендодателей.

НПД могут применять физлица (как ИП, так и нет) без наемных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. НПД нельзя выбрать, если предприниматель продает подакцизные товары и товары несобственного производства. Ставки налога в этом режиме - 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами.

При выборе НПД не понадобится сдача налоговых деклараций и страховых взносов, а также открытие расчетного счета в банке. Для перехода на НПД достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем. Приложение позволяет пробить покупателю чек, который можно отправить через любой мессенджер. Налоговая по этим данным рассчитает налог и пришлет уведомление. Оплатить его можно с помощью банковской карты.