Сети начали отказываться от скидочных карт

Компании начали отказываться от использования пластиковых бонусных и скидочных карт. Рост интернет-продаж ускорил переход на безналичные платежи, в итоге в прошлое уходят скопившиеся в кошельках карты лояльности.

О полном переходе на виртуальные карты лояльности сообщила сеть спортивных магазинов "Спортмастер". Ранее такое решение приняла сеть магазинов "Улыбка радуги". Многие магазины, кафе, бары и рестораны, салоны красоты отказываются от пластиковых скидочных карт, переходя на их виртуальные аналоги. Крупные ретейлеры гораздо сложнее принимают это решение. От полного перехода их удерживают возрастные покупатели, которым "пластик" привычнее и понятнее.

В 2020 году активная аудитория приложения "Кошелек" выросла почти в два раза - до 11 млн пользователей. В приложение перешло 300 млн карт, что соответствует 1500 тоннам пластика. В среднем каждый покупатель пользуется 18 цифровыми картами лояльности, сообщил Кирилл Горыня, сооснователь приложения для хранения карт "Кошелек".

Такой интерес к виртуальным картам объясняется ростом бесконтактных платежей. "Оборот безналичных платежей за 2020 год вырос на 70%. При этом почти треть новых клиентов ведущих банков сразу же имплементируют платежную функцию в свой смартфон", - рассказывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. Крупнейшие банки уже к концу 2023 года планируют произвести массовую замену "пластика" на "цифру".

У электронных карт лояльности есть несомненные плюсы для покупателя. "Их нельзя забыть дома и удобно использовать: на кассе необходимо показать карту с экрана смартфона, чтобы сотрудник магазина отсканировал штрихкод и начислил скидку", - говорит Кирилл Горыня. Минусов совсем немного: если сел телефон, скидку не получить. "Но и эту проблему уже решили, связав скидки с номером телефона. То есть скидку можно получить, даже если не можешь показать карту", - поясняет Алексей Благих, основатель международного бизнес-клуба ТРИЗ.

Свои преимущества от перевода карт лояльности в цифру получают и ретейлеры. Пластиковую карту надо изготовить, доставить, держать в торговых точках необходимый запас "пластика", контролировать остаток, перевыпускать. Все это увеличивает затраты компаний.