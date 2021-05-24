СМИ: Вдова Леонида Филатова, актриса Нина Шацкая умерла от COVID

Названа причина смерти советской, российской актрисы театра, кино и ТВ, бывшей жены актеров Леонида Филатова и Валерия Золотухина Нины Шацкой.

Как передает Пятый канал, у 81-летней заслуженной артистки РФ была диагностирована коронавирусная инфекция. Также Шацкая перенесла инсульт, и у нее, как и у Леонида Филатова, были проблемы с почками.

Нина Сергеевна Шацкая родилась в 1940 году. В 1963-м окончила ГИТИС. С 1964 по 1993-й была актрисой Театра на Таганке, с 2003-го - актриса Московского театра "Школа современной пьесы".

Снималась с начала 60-х: "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Саша-Сашенька", "Контрабанда", "Визит в Минотавру", "Сукины дети" (Елена Гвоздилова - главная женская роль), "Инспектор Лосев", сериал "Карпов".