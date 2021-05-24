Новости

Вышел трейлер пятого сезона "Рика и Морти" 16:14
Обвиненный в педофилии Спейси сыграет следователя по делу о педофилии 23.05.2021
Умерла бывшая жена Филатова и Золотухина, актриса Нина Шацкая 23.05.2021
Найдена актриса на главную роль в "женском" ребуте "Хищника" 22.05.2021
Леди Гага забеременела после изнасилования своим продюсером 22.05.2021

СМИ: Вдова Леонида Филатова, актриса Нина Шацкая умерла от COVID

Новости
    24.05.2021, 16:04
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Названа причина смерти советской, российской актрисы театра, кино и ТВ, бывшей жены актеров Леонида Филатова и Валерия Золотухина Нины Шацкой.

Как передает Пятый канал, у 81-летней заслуженной артистки РФ была диагностирована коронавирусная инфекция. Также Шацкая перенесла инсульт, и у нее, как и у Леонида Филатова, были проблемы с почками.

Нина Сергеевна Шацкая родилась в 1940 году. В 1963-м окончила ГИТИС. С 1964 по 1993-й была актрисой Театра на Таганке, с 2003-го - актриса Московского театра "Школа современной пьесы".

Снималась с начала 60-х: "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Саша-Сашенька", "Контрабанда", "Визит в Минотавру", "Сукины дети" (Елена Гвоздилова - главная женская роль), "Инспектор Лосев", сериал "Карпов".

Новости

Генри Кавилла представили в образе Горца 22.05.2021
Вышел трейлер 3-го сезона комедии с Дэниелом Рэдклиффом "Чудотворцы" 22.05.2021
Названы самые популярные песни "Евровидения" 22.05.2021
Генри "Ведьмак" Кавилл сыграет в перезапуске "Горца" 22.05.2021
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Вин Дизель рассказал, за что любит Россию 21.05.2021
Стартовали съемки второго сезона сериала "Новенький" с Глебом Калюжным 21.05.2021
Little Big вернулись к корням в новом видео We Are Little Big 21.05.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Актер Фархат Абдраимов умер на съемках в Грузии 21.05.2021
В Петербурге умер оператор, снявший сериал "Таинственная страсть" 20.05.2021
Умерла актриса Галина Новожилова 19.05.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Актер Николай Сличенко попал в реанимацию в Москве 19.05.2021
Хабенский и Бурунов сыграют в ремейке "Алисы" Кира Булычёва 19.05.2021
Умерла актриса Татьяна Проценко - Мальвина из "Приключений Буратино" 19.05.2021