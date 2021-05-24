ТПП предложила создать "продовольственный паек" для бедных

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила "предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума". По сути дела, это означает создание еще одного вида денежной субсидии - "паек для бедных". То же самое уже шесть лет предлагает Минпромторг в виде "продовольственных карточек" для малоимущих.

Идея целевых выплат изложена Торгово-промышленной палатой в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему "О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения". Этот документ глава ТПП РФ Сергей Катырин уже направил на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, сообщает ТАСС.

В то же время ТПП выступает против "практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам", - говорится в резолюции палаты. Предлагаемый ею механизм прямой поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, должен обеспечить деньгами для приобретения продовольственного минимума стоящих на учете на бирже труда или семей с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. "В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)", - отмечается в резолюции.