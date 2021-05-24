У привитых от коронавируса подростков в США обнаружили проблемы с сердцем

В США у ряда подростков и молодых людей, привившихся от коронавируса, возникли проблемы с сердцем. Изучением этих случаев уже занялись центры по контролю за заболеваниями, сообщает New York Times.

По предварительным данным, случаи воспаления сердечной мышцы возникали через несколько дней после приема второй дозы вакцины (в США используются препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna). Согласно статистике, у мужчин проблемы возникают чаще, чем у женщин.

Поскольку таких случаев было "относительно мало", эксперты предполагают, что они могут быть и не связаны с вакцинацией. "Это может быть просто совпадением, что у некоторых людей после вакцинации развивается миокардит", - отметила доктор Селин Гундер, специалист по инфекционным заболеваниям больничного центра Белвью в Нью-Йорке.

Тем не менее центры по контролю за заболеваниями США призвали врачей проявлять бдительность. Последствия заражения коронавирусом эксперты называют гораздо более серьезными по сравнению с легким недомоганием, возникающим после прививки. В связи с этим в Соединенных Штатах вакцинация рекомендована всем старше 12 лет.

Между тем врачи фиксируют рост проблем у пожилых людей, возникших в связи с пандемией. На фоне всех ограничений такие граждане много времени проводили дома и стали терять мышечную массу, из-за чего у них появились проблемы с равновесием и передвижением.