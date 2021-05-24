У привитых от коронавируса подростков в США обнаружили проблемы с сердцем

По предварительным данным, случаи воспаления сердечной мышцы возникали через несколько дней после приема второй дозы вакцины (в США используются препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna). Согласно статистике, у мужчин проблемы возникают чаще, чем у женщин.
Поскольку таких случаев было "относительно мало", эксперты предполагают, что они могут быть и не связаны с вакцинацией. "Это может быть просто совпадением, что у некоторых людей после вакцинации развивается миокардит", - отметила доктор Селин Гундер, специалист по инфекционным заболеваниям больничного центра Белвью в Нью-Йорке.
Тем не менее центры по контролю за заболеваниями США призвали врачей проявлять бдительность. Последствия заражения коронавирусом эксперты называют гораздо более серьезными по сравнению с легким недомоганием, возникающим после прививки. В связи с этим в Соединенных Штатах вакцинация рекомендована всем старше 12 лет.
Между тем врачи фиксируют рост проблем у пожилых людей, возникших в связи с пандемией. На фоне всех ограничений такие граждане много времени проводили дома и стали терять мышечную массу, из-за чего у них появились проблемы с равновесием и передвижением.