Ученые назвали новую причину ускоренного старения человека

Некоторые методы борьбы со злокачественными опухолями могут вызвать ускоренное старение клеток организма человека. При таком лечении генетический аппарат пациентов претерпевает изменения, которые способствуют усилению воспалительных реакций и утомляемости.

По информации, опубликованной в журнале CANCER, в исследовании участвовали 133 человека, у которых был диагностирован рак шеи и головы.

Эпигенетический возраст, определяющий близость человека к концу жизни в зависимости от состояния его клеток, заметно увеличивался после лучевой терапии. Как выяснили ученые, в среднем почти на пять лет.

Исследователи отметили, что у больных с высокими воспалительными реакциями биологический возраст был повышен на этот же период времени. А у тех, кто испытывал сильную утомляемость на определенном этапе лечения, на 3,1 года.

По мнению руководителя научной работы Канхуа Сяо, увеличение эпигенетического возраста и воспаления может быть связано с определенными токсичными методами противоопухолевой терапии.