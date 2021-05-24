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24.05.2021 20:40
Рубрика: Общество

Ученые назвали новую причину ускоренного старения человека

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Некоторые методы борьбы со злокачественными опухолями могут вызвать ускоренное старение клеток организма человека. При таком лечении генетический аппарат пациентов претерпевает изменения, которые способствуют усилению воспалительных реакций и утомляемости.

По информации, опубликованной в журнале CANCER, в исследовании участвовали 133 человека, у которых был диагностирован рак шеи и головы.

Фото: pixabay.com
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Эпигенетический возраст, определяющий близость человека к концу жизни в зависимости от состояния его клеток, заметно увеличивался после лучевой терапии. Как выяснили ученые, в среднем почти на пять лет.

Исследователи отметили, что у больных с высокими воспалительными реакциями биологический возраст был повышен на этот же период времени. А у тех, кто испытывал сильную утомляемость на определенном этапе лечения, на 3,1 года.

По мнению руководителя научной работы Канхуа Сяо, увеличение эпигенетического возраста и воспаления может быть связано с определенными токсичными методами противоопухолевой терапии.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Онкология: как победить рак

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