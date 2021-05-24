Украинские морпехи пытаются заполучить "натовские" САУ "Богдана"

Артиллерийские подразделения морской пехоты военно-морских сил Украины планируют закупить самоходки 2С22 "Богдана" и реактивные системы залпового огня "Верба М1".

Как сообщает портал Defence Express, такая техника должна поступить к 2025 году.

Российские эксперты считают, что озвученные планы можно расценивать как еще одну попытку реанимировать практический умерший проект по созданию колесной САУ с гаубицей "натовского" калибра - 155 мм. В настоящее время все работы в этом направлении полностью заморожены, а сухопутные войска профинансировали поставки чешских 152-мм Dana-M2, проходящих испытания на одном из полигонов ВСУ. Не исключено, что за первой партией таких орудий последуют другие.

Ситуация с РСЗО "Верба М1" вроде бы немного лучше, она прошла испытания и принята на вооружение. Осенью прошлого года даже сообщалось о начале серийного производства. Правда, ни одна из установок до сих пор так и не добралась до войск.

Дело, по всей видимости, в том, что боевые машины ранее устанавливались на шасси КрАЗ-6322, а предприятие в Кременчуге обанкротилось и может вообще прекратить существование. Поэтому не исключено, что в качестве платформы теперь будут задействованы вездеходы Tatra, как это уже произошло с 9К57 "Ураган". Все это потребует новых испытаний и финансовых затрат.