В Беларуси создали комиссию по расследованию ситуации с самолетом Ryanair

Власти Беларуси создали комиссию по расследованию ситуации с самолетом Ryanair. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики.

Отмечается, что все обстоятельства инцидента будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним, борт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в аэропорту Минска. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, "самолет приземлился из-за сообщения о минировании". Лайнер обследовали саперы, но информация об угрозе взрыва не подтвердилась. После всех проверок борт вылетел в конечный пункт назначения - столицу Литвы. СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании.

Летевший тем самолетом бывший главный редактор Telegram-канала Nexta (признан в Беларуси экстремистским) Роман Протасевич, объявленный на родине в розыск, был арестован при проверке документов в минском аэропорту.

В связи с инцидентом на Западе заговорили о возможности расширения санкций в отношении Беларуси.