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24.05.2021 10:08
Рубрика: Власть

В "Единой России" начались праймериз на выборы в Госдуму

Текст: Айсель Герейханова
В "Единой России" 24 мая по всей стране началось предварительное голосование, которое проходит в онлайн-формате и продлится до 30 мая.

Победители праймериз смогут пойти от партии на выборы в Госдуму и в органы местного самоуправления. В ряде регионах 30 мая голосование пройдет еще и очно.

Стать кандидатом мог любой член партии или беспартийный. Но к каждому предъявлялись довольно серьезные требования: запрет на владение финансовыми активами за рубежом,отсутствие судимости, соответствие этическим нормам, прописанным в уставе партии.

В общей сложности заявки о выдвижении на предварительное голосование на думские выборы подали более 7 тысяч человек, процедуру регистрации прошли более 5,5 тысячи.

Как заявили в пресс-службе партии, конкурс на место составляет 13 человек. Треть участников - общественники и волонтеры, более половины - беспартийные, каждый третий - моложе 35 лет, лишь каждый четвертый - действующий депутат различного уровня.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, в некоторых одномандатных округах на выборах в Госдуму конкурс "достигает 10, 15, а то и 20 человек на место, как, например, в отдельных округах Ульяновской, Ивановской областей, Приморском крае". Выбрать своего кандидата в Госдуму сможет каждый зарегистрированный на территории РФ избиратель. Для этого нужно пройти верификацию на портале Госуслуг. Регистрация продлится до 28 мая.

В федеральном оргкомитете по проведению предварительного голосования ЕР по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму заявили, что будут пресекать все попытки использования административного ресурса при проведении процедуры. А в случае подтверждения нарушений результаты голосования будут отменены. "Любые попытки предоставить какому-либо кандидату больше возможностей будут пресекаться", - сказал член оргкомитета, руководитель рабочей группы по рассмотрению жалоб Максим Жаворонков.

Отметим, в ночь с 23 на 24 мая сайт "Единой России" подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection, сообщили в пресс-службе.

"Системы защиты заносят все новые и новые адреса в "черный список". Разнообразие географии адресов говорит об использовании так называемого бот-нета - сети, созданной из взломанных компьютеров по всему миру, настоящие владельцы которых скорее всего даже не подозревают о том, что их оборудование используется для таких целей", - рассказал руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.

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