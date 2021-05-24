В "Единой России" заявили о DDOS-атаке на сайт праймериз

В "Единой России" заявили, что техподдержка партии обнаружила DDoS-атаку на сайт предварительного голосования. Так, количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду. Руководитель IT-проектов "ЕР" Вячеслав Сатеев утверждает, что на проведении процедуры это никак не отразится.

"Сайт заработает корректно в ближайшее время. Вместе со специалистами Ростелекома мы восстанавливаем его работу. Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объеме", - сообщил он.

В свою очередь вице-президент Ростелекома по информационной безопасности Игорь Ляпунов заявил, что DDoS в этом случае часто служит лишь отвлекающим маневром.

"Как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает", - отметил он.

Напомним, что ранее в ЕР сообщали о DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов на сайты партии и праймериз в ночь с 23 на 24 мая. Сегодня, 24 мая по всей стране началось предварительное голосование "Единой России", которое проходит в онлайн формате и продлится до 30 мая. Победители праймериз смогут пойти от партии на выборы в Госдуму и в органы местного самоуправления. В ряде регионах 30 мая голосование пройдет еще и очно.