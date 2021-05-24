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24.05.2021 05:06
Рубрика: В мире

В Европе выпустили рекомендации, как избежать тромбоза после вакцинации

Текст: Ирина Невинная
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) запретило введение второй дозы вакцины против COVID-19 AstraZeneca пациентам, у которых возникли признаки тромбоза после первой прививки.
Фото: AFP/Ina FASSBENDER Фото: AFP/Ina FASSBENDER
Фото: AFP/Ina FASSBENDER

EMA опубликовало дополнительные рекомендации по применению вакцины против COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca (после ребрендинга вакцина получила название Vaxzevria). Документ содержит рекомендации пациентам и врачам и направлен на профилактику возникновения тромбоза после прививки этой вакциной. Одно из ключевых указаний - контроль за состоянием пациентов из группы риска после введения первой дозы и отказ от повторной прививки в случае угрозы развития осложнений.

Фото: Behrouz Mehri/Pool Photo via AP
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Согласно новым указаниям, препарат от COVID-19 не следует вводить пациентам, у которых наблюдались тромбы с низким содержанием тромбоцитов (тромбоз с синдромом тромбоцитопении) после получения первой дозы вакцины.

"Комитет EMA по человеческим лекарствам (CHMP) рекомендует медицинским работникам:

- не следует давать Vaxzevria никому, у кого наблюдались сгустки крови с низким содержанием тромбоцитов (тромбоз с синдромом тромбоцитопении, ТТС) после получения вакцины;

- следует проверить наличие признаков тромбоза у любого человека с низким содержанием тромбоцитов в крови в течение трех недель после вакцинации;

- следует проверить наличие признаков низкого уровня тромбоцитов в крови у любого человека, у которого есть сгустки крови в течение трех недель после вакцинации;

- следует обеспечить, чтобы пациенты, у которых есть сгустки крови с низким содержанием тромбоцитов после вакцинации, получали специализированную помощь", - говорится в рекомендациях.

В документе подчеркивается, что риск возникновения тромбов с низким содержанием тромбоцитов после вакцинации крайне низок. Такие случаи "встречаются очень редко". Тем не менее, "EMA продолжает советовать людям быть в курсе симптомов, чтобы они могли получить оперативное специализированное медицинское лечение, если это необходимо".

В разделе документа, адресованном пациентам, перечислены следующие рекомендации:

"Вы должны немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов в течение трех недель после инъекции:

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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- одышка, боль в груди;

- отек ног, боль в ногах;

- постоянная боль в животе;

- неврологические симптомы, такие как сильные и постоянные головные боли, помутнение зрения, спутанность сознания или судороги (припадки);

- необычные синяки на коже или точечные круглые пятна за пределами места инъекции".

В документе также говорится:

"EMA вводит противопоказание для Vaxzevria (ранее вакцина против COVID-19 AstraZeneca) у людей, у которых был тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TСТ) после предыдущего приема этой вакцины.

Поскольку ТСТ требует специального лечения, медицинские работники должны следовать соответствующим рекомендациям и/или проконсультироваться со специалистами (например, гематологом и специалистом по коагуляции) для диагностики и лечения этого состояния.

Медицинские работники должны проверить наличие признаков тромбоза у любого человека с тромбоцитопенией в течение трех недель после вакцинации. Точно так же они должны проверить наличие признаков тромбоцитопении у любого человека, у которого есть тромбоз в течение трех недель после вакцинации.

Медицинские работники должны рекомендовать людям обращаться за срочной медицинской помощью, если у них возникнут какие-либо симптомы, указывающие на тромбоз или тромбоцитопению".

В мире Европа Вакцинация от коронавируса

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