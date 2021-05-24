В ГД назвали бредом идею о санкциях из-за инцидента с самолетом Ryanair

Непонятно, какое отношение "Северный поток-2" имеет к инциденту с посадкой самолета в Минске - похоже на агрессивный русофобский бред. Так председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предложение властей Великобритании ввести новые санкции.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести санкции в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Ямал - Европа" после инцидента с самолетом Ryanair.

Слуцкий в комментарии ТАСС назвал абсурдными и смехотворными попытки проецировать на Россию инцидент с посадкой самолета, да еще и приплести сюда "Северный поток-2".

"Госпожа Псаки уже пыталась сделать Беларусь великой морской державой, приписав ей "берега", - сравнил Слуцкий. - Лондон в этом же стиле, по-видимому, намерен сделать из Минска "крупнейшего газового экспортера для Европы", позабыв, что Беларусь сама закупает в России голубое топливо".

По его словам, это можно оставить "на совести учителей географии сегодняшних западных политиков".