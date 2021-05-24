В Германии призвали ужесточить наказание за атаку на конституционные органы

Сразу две немецкие земли - Бавария и Мекленбург - Передняя Померания - выступили с предложением ужесточить наказание за нападение на органы конституционной власти. Как отмечает Spiegel online, авторы инициативы хотят не допустить повторения инцидентов, подобных демонстрации "ковид-диссидентов" на ступенях парламента в Берлине 29 августа 2020 года.

Тот инцидент, который закончился разгоном протестующих, в немецких СМИ окрестили "попыткой штурма Рейхстага". Издание напоминает, что полиция, застигнутая врасплох прорывом оцепления, "на некоторое время утратила контроль над ситуацией, а политики почувствовали растерянность и ужас".

Между тем до конца 1990-х любые массовые собрания в охраняемых зонах вокруг конституционных органов в Германии наказывались тюремным заключением до двух лет. Потом эти меры смягчили, и сейчас нарушителям грозит только штраф (впрочем, немалый - до 20 тысяч евро).

На фоне неутихающих протестов граждан, недовольных политикой властей по борьбе с "короной", министры юстиции двух регионов решили, что пора вновь ужесточить закон. Они также взывают к событиям по ту сторону Атлантики, а именно к январским беспорядкам вокруг Капитолия, которые так напугали Европу. Тем временем на минувших выходных в Берлине вновь прошли задержания. Полиция взяла под стражу сотни сторонников движения "нестандартного мышления". Многие акции проходили в непосредственной близости от дворца Бельвю - официальной резиденции президента ФРГ.