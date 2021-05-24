В Израиле с 1 июня отменят большую часть коронавирусных ограничений

В Израиле с первого июня снимут большую часть ограничений по коронавирусу.

"Страна возвращается к нормальной жизни", - заявил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн. Он отметил, что носить защитные маски в помещениях местным жителям придется еще минимум две недели. Ограничения по поездкам за рубеж также остаются в силе.

Но с первого июня отменяются зеленые паспорта вакцинации, пишет ТАСС. В Израиле более 5,1 миллиона человек полностью привиты от COVID-19. Сейчас в больницах находятся всего 510 пациентов с коронавирусом, состояние 59 из них оценивается как тяжелое.