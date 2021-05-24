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24.05.2021 00:32
Рубрика: В мире

В Израиле с 1 июня отменят большую часть коронавирусных ограничений

В Израиле с первого июня снимут большую часть ограничений по коронавирусу.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров

"Страна возвращается к нормальной жизни", - заявил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн. Он отметил, что носить защитные маски в помещениях местным жителям придется еще минимум две недели. Ограничения по поездкам за рубеж также остаются в силе.

Но с первого июня отменяются зеленые паспорта вакцинации, пишет ТАСС. В Израиле более 5,1 миллиона человек полностью привиты от COVID-19. Сейчас в больницах находятся всего 510 пациентов с коронавирусом, состояние 59 из них оценивается как тяжелое.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

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