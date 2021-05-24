В Китае опровергли сообщения о якобы болевших ковидом в 2019 году ученых

Информация издания Wall Street Journal о тяжелой неизвестной болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, ни один работник этого учреждения не болел COVID-19.

По данным дипломата, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один представитель института не заражался коронавирусной инфекцией. "Поэтому публикация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии, абсолютно не соответствуют действительности", - заявил Чжао Лицзянь.

Накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщило, что трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело переболели неизвестной болезнью в ноябре 2019 года. По мнению газеты, это могло бы свидетельствовать об искусственном происхождении нового коронавируса, на чем настаивают власти США.

Примечательно, что эксперты ВОЗ называют маловероятной утечку вируса из лаборатории. Наиболее вероятным считается, что он передался от летучих мышей через еще какое-то животное. Также допускается, что коронавирус проник в Китай из какой-то другой страны.