Новости

Мишустин: На закупку авиатехники для защиты от ЧС выделено более 22 млрд рублей 13:07
Абрамченко назвала регионы с неблагоприятным прогнозом по пожарам 13:06
В Подмосковье задержали женщину, похитившую лук на сумму 3,3 млн рублей 13:03
"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально приняты в РПЛ 13:03
Чернышенко поставил цель снизить в 3 раза стоимость поездки на Камчатку 13:01
Песков не стал оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске 13:00
В правительстве Подмосковья произошли перестановки 13:00
Эрмитажный кот Ахилл стал оракулом матчей чемпионата Европы по футболу 12:56
Спасенному медведю выберут имя на портале "Активный гражданин" 12:55
В Китае опровергли сообщения о якобы болевших ковидом в 2019 году ученых 12:51
В Индии началось производство вакцины "Спутник V" 12:45
Более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19 12:42
В "Единой России" заявили о DDOS-атаке на сайт праймериз 12:41
Цены на загородные участки отстают от спроса 12:27
Подвергшегося нападению директора "Спартака" выписали из больницы 12:25
В Лужниках откроют фан-зону Евро-2020 12:10
В Крыму обвинение потребовало осудить главу незаконного меджлиса на 9 лет 12:06
Кинофестиваль в Карловых Варах перенесен на август 12:01
МИД Беларуси обвинил Запад в политизации инцидента с самолетом Ryanair 11:57
Комитет ГД поддержал запрет на участие в выборах за поддержку экстремистов 11:52
Жителей Подмосковья предупредили об опасности ландышей 11:47
Ингеборга Дапкунайте и Федор Бондарчук сыграют в сериале "Балет" 11:42
В Казани выписали еще одну девочку, пострадавшую при стрельбе в школе 11:27
Полицейские нашли почти центнер наркотиков в лесах трех регионов 11:24
В Москве активизировались "черные парковщики" 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 12:51
Рубрика: В мире

В Китае опровергли сообщения о якобы болевших ковидом в 2019 году ученых

Текст: Юрий Когалов

Информация издания Wall Street Journal о тяжелой неизвестной болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, ни один работник этого учреждения не болел COVID-19.

Фото: REUTERS
В Китае 21 спортсмен погиб из-за непогоды

По данным дипломата, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один представитель института не заражался коронавирусной инфекцией. "Поэтому публикация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии, абсолютно не соответствуют действительности", - заявил Чжао Лицзянь.

Накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщило, что трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело переболели неизвестной болезнью в ноябре 2019 года. По мнению газеты, это могло бы свидетельствовать об искусственном происхождении нового коронавируса, на чем настаивают власти США.

Примечательно, что эксперты ВОЗ называют маловероятной утечку вируса из лаборатории. Наиболее вероятным считается, что он передался от летучих мышей через еще какое-то животное. Также допускается, что коронавирус проник в Китай из какой-то другой страны.

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Мишустин дал поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме
Более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Роскомнадзор готов к диалогу с Google в судебном порядке
За сутки в России подтверждено 8 406 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону