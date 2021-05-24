В Минске опровергли заявления о давлении на экипаж самолета Ryanair

Власти Беларуси заверили, что на экипаж самолета авиакомпании Ryanair, совершившего накануне экстренную посадку в аэропорту Минска, никакого давления не оказывалось. Об этом заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

"Давления на принятие экипажем Ryanair решения осуществить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск со стороны белорусских диспетчеров не было", - отметил Сикорский. По его словам, которые приводит агентство БелТА, диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами.

Министр также отметил, что авторы сообщения о минировании самолета Ryanair угрожали взорвать его над Вильнюсом. При этом выдвигались требования политического характера, связанные с обострением палестино-израильского конфликта.

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил республики генерал-майор Игорь Голуб со своей стороны назвал неправомерными утверждения, будто белорусский истребитель вынудил борт Ryanair развернуться и совершить посадку в аэропорту Минска.