В "Примаковских чтениях" примут участие политики и ученые из 25 стран

В Москве в Центре международной торговли 8-9 июня 2021 года пройдет VII международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения". Он посвящен памяти ученого и государственного деятеля, академика Евгения Максимовича Примакова.

По традиции российские и иностранные ученые, политики, представители власти обсудят самые острые и актуальные проблемы, с которыми столкнулся современный мир и от которых зависит его дальнейшее существование. Главная тема дискуссий - "Современные вызовы мировому порядку".

Специальная сессия посвящена так называемому энергетическому "зеленому" переходу к низкоуглеродной экономике. "Что это будет для нас значить? Как мы должны участвовать в таком переходе? И должны ли? И что это будет означать для нашего экспорта углеводорода в европейские страны?", - рассказал "РГ" о будущей дискуссии президент Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН Александр Дынкин.

Многое изменила в мире и пандемия, поставив перед странами новые задачи. Одна из сессий, как раз об этом: "Глобальная роль ЕС в постпандемический период". Впрочем, любой вопрос из повестки форума так или иначе не обойдет тему ковида. Будь то "Индия на глобальных перекрестках" или "Нужно ли Китаю глобальное лидерство?", "Трансформация западных обществ: внешнеполитические последствия".

"Глобальная пандемия укорила трансформацию мирового порядка, начавшуюся после мирового кризиса 2008-2009 годов, - поясняет Александр Дынкин. - Мир оказался перед экзистенциальным выбором: продолжать движение к новой глобальной биполярности XXI века, или существуют предпосылки к ответственному поведению мировых грандов, ради перехода на траекторию к глобальному концерту наций". По словам академика, различным аспектам обсуждения этой острейшей дилеммы, месту России в мировом контексте будут посвящены восемь панелей форума.

Отразилась глобальная эпидемия и на формат "Примаковских чтений". Они пройдут в гибридном формате. Часть зарубежных спикеров выступят на конференции по телемосту. Все желающие смогут наблюдать за ходом обсуждений онлайн. Прямая трансляция будет вестись на YouTube-канале ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН на русском и английском языках.

Форум проводят ИМЭМО имени Е.М. Примакова Российская академия наук при содействии партнеров. В этом году "Примаковские чтения" пройдут при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.

В работе форума примут участие помощник Президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, ведущие дипломаты, политики и ученые из 25 стран мира.

Справка "РГ"

Аккредитация для СМИ открыта на сайте Центра международной торговли по ссылке и продлится до 4 июня 2021 года.

С полной версией программы "Примаковских чтений" можно ознакомиться здесь.