В РФ не выявлено случаев повторного заражения одним штаммом коронавируса

Случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса в России пока не выявлены, сообщил журналистам в понедельник заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"К концу прошлого года в мире было не больше трех десятков повторных случаев коронавируса, потому что мутирующие штаммы - не повторные случаи. Повторных случаев заражения одним и тем же штаммом в России официально не выявлено", - цитирует ТАСС слова ученого.

Александр Горелов в том числе сообщил, что в России выявили как минимум 14 случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса. Еще раньше глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже выявлялись случаи индийского штамма коронавируса. Но, подчеркнула главный санитарный врач России, самой опасной мутации, распространенной в Индии, в нашей стране нет.