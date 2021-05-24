В Рособрнадзоре рассказали, кому придется надеть маски на ЕГЭ

Новости

Светлана Разворотнева: В школы столицы необходимо вернуть бесплатную "продленку" 22:22
В Москве выставили на продажу раритетный ЗИС за 57 миллионов 22:19
Премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества 21:32
Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19 21:31
Тест на наркотики вокалиста Maneskin дал отрицательный результат 21:27
На ЧМ по хоккею в Риге российский флаг заменили на знамя ОКР 21:00
Александр Бастрыкин обсудил работу Судебно-экспертного центра СК 20:47
В Подмосковье с помощью камер вычислили грабителей тульских автозаправок 19:58
Брагин посетовал на расхлябанность игроков сборной в матче против Словакии 19:50
"Белавиа" отменила полеты в Литву 19:37
Всемирная конференция разработчиков Apple состоится 7 июня 19:27
Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом 19:07
Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки 18:58
Путин по телефону поздравил Патриарха с днем тезоименитства 18:56
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии 18:54
Собянин открыл музей нефти в центре Москвы 18:54
Депутат: Восстановление лесов улучшится за счет продления срока аренды 18:53
Госдума рассмотрит запрет на уравнивание роли СССР и Германии в ВОВ 18:52
Депутат: Деревянному домостроению мешает отсутствие инфраструктуры 18:33
Почти треть россиян хотели бы иметь собственное дело 18:08
Посла Колумбии вызвали в МИД РФ 17:57
В Минске опровергли заявления о давлении на экипаж самолета Ryanair 17:55
Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары 17:47
Вступление в силу закона о ЛесЕГАИС может быть перенесено на полгода 17:43
Президент Боливии привился "Спутником V" 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 22:02
Рубрика: Общество

В Рособрнадзоре рассказали, кому придется надеть маски на ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Рособрнадзор опубликовал в соцсети "ВКонтакте" информацию о мерах эпидемиологической безопасности на ЕГЭ. Они сохраняются на уровне прошлого года: термометрия, антисептики, социальная дистанция, уборка и т.п.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Также очень подробно написано о том, кто должен носить маски и перчатки на экзамене.

Фото: Анна Соловьева/РГ
Рособрнадзор: Школьникам перед ЕГЭ не нужно вакцинироваться от COVID-19

Маски и перчатки в пунктах проведения ЕГЭ:

- обязательны для всех организаторов и наблюдателей

- для участников необязательны, если на уровне региона не установлено такое требование

- выдаются бесплатно всем, для кого это требование обязательно

- участники, для которых наличие масок и перчаток не обязательно, могут взять на экзамен свои

- в ходе экзамена участник может снять или сменить маску и перчатки.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня