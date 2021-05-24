В Рособрнадзоре рассказали, кому придется надеть маски на ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал в соцсети "ВКонтакте" информацию о мерах эпидемиологической безопасности на ЕГЭ. Они сохраняются на уровне прошлого года: термометрия, антисептики, социальная дистанция, уборка и т.п.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Также очень подробно написано о том, кто должен носить маски и перчатки на экзамене.
Маски и перчатки в пунктах проведения ЕГЭ:
- обязательны для всех организаторов и наблюдателей
- для участников необязательны, если на уровне региона не установлено такое требование
- выдаются бесплатно всем, для кого это требование обязательно
- участники, для которых наличие масок и перчаток не обязательно, могут взять на экзамен свои
- в ходе экзамена участник может снять или сменить маску и перчатки.