В Рособрнадзоре рассказали, кому придется надеть маски на ЕГЭ

Также очень подробно написано о том, кто должен носить маски и перчатки на экзамене.

Маски и перчатки в пунктах проведения ЕГЭ:

- обязательны для всех организаторов и наблюдателей

- для участников необязательны, если на уровне региона не установлено такое требование

- выдаются бесплатно всем, для кого это требование обязательно

- участники, для которых наличие масок и перчаток не обязательно, могут взять на экзамен свои

- в ходе экзамена участник может снять или сменить маску и перчатки.