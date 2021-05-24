В Совфеде назвали фейком публикацию Kyodo о Курилах

Заявление японского агентства Kyodo о якобы намерении СССР в начале 1970 годов передать Японии часть Курил - самый настоящий фейк, заявил первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров.

Ранее японское СМИ опубликовало документы, якобы подтверждающие, что таким образом Москва хотела добиться подписания с Токио мирного договора.

"Это самый разгар холодной войны, речи никакой не было о передаче островов, никаких переговоров не шло, - заявил Джабаров РИА Новости. - Я думаю, что это сообщение - фейк".

При этом сенатор напомнил, что Япония уже не в первый раз пытается привлечь общественное внимание к курильской теме, используя также и информационные поводы. "Пусть почитают нашу Конституцию, в соответствии с ней запрещается передавать территорию страны другим государствами", - заключил парламентарий.