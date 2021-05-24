В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России

"Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов", - отметил Эрсой. По его словам, которые приводит РИА Новости, в первую очередь обращается внимание на уровень вакцинации в тех странах, откуда прибывают отдыхающие. Также учитывается количество выявляемых ежедневно новых случаев инфицирования. "Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты", - пояснил министр.

По словам главы ведомства, "в России успешно справляются с пандемией". "Количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем ​​ увеличивается", - отметил Эрсой. По его мнению, решение об отмене ПЦР-тестов для россиян может быть принято в скором времени.

При этом он заявил, что Турция может также начать проводить бесплатно ПЦР-тесты на COVID-19 для российских граждан при их отъезде домой. В настоящее время от возвращающихся из-за рубежа россиян требуются дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток​​​.

"Центры ПЦР-тестирования в Турции сейчас очень развиты. Турция может проводить ПЦР-тесты в отелях, есть такая возможность", - отметил Эрсой. По словам турецкого министра, "важно, чтобы на этапе безопасного туризма и контролируемой пандемии у властей обеих стран был ясный ум, чтобы все чувствовали себя в безопасности, чтобы общественное здоровье было защищено на высшем уровне".

Согласно последним данным, в Турции с начала пандемии зарегистрировано почти 5,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пик был пройден в середине апреля. Из-за сложившейся на тот момент тяжелой эпидемиологический ситуации власти России ограничили авиасообщение с Турцией до 1 июня.