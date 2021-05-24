Вин Дизель взял в России полмиллиарда

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 20-23 мая предсказуемо возглавил комедийно-гоночный боевик Джастина Лина "Форсаж 9" с Вин Дизелем в главной роли - 503 миллиона рублей и 605,5 миллиона рублей с учётом прошедшей среды, когда 19 мая этот американский блокбастер стартовал в нашей стране.

Фото: kinopoisk.ru