Вин Дизель взял в России полмиллиарда

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 20-23 мая предсказуемо возглавил комедийно-гоночный боевик Джастина Лина "Форсаж 9" с Вин Дизелем в главной роли - 503 миллиона рублей и 605,5 миллиона рублей с учётом прошедшей среды, когда 19 мая этот американский блокбастер стартовал в нашей стране.
Фото: kinopoisk.ru
Далее следует японское аниме Харуо Сотодзаки "Истребитель демонов: поезд бесконечный" - 57 миллионов рублей.
На третьей строчке анимационно-семейная комедия Уилла Глака "Кролик Питер 2" - 56 миллионов рублей и 174 миллиона рублей за 11 дней показов.
Четвёртая позиция у анимационного вестерна Илэйн Боган и Эннио Торресана "Спирит непокорный" - 32 миллиона рублей.
И замыкает пятёрку лидеров отечественного проката за прошедший уик-энд детективный фильм ужасов Даррена Линна Боусмана "Пила: спираль" - 26,5 миллиона рублей и 124 миллиона рублей на второй неделе показов.