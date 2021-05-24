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24.05.2021 10:13
Рубрика: Культура

Вин Дизель взял в России полмиллиарда

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 20-23 мая предсказуемо возглавил комедийно-гоночный боевик Джастина Лина "Форсаж 9" с Вин Дизелем в главной роли - 503 миллиона рублей и 605,5 миллиона рублей с учётом прошедшей среды, когда 19 мая этот американский блокбастер стартовал в нашей стране.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Далее следует японское аниме Харуо Сотодзаки "Истребитель демонов: поезд бесконечный" - 57 миллионов рублей.

Фото: instagram.com/ rafagrassetti
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На третьей строчке анимационно-семейная комедия Уилла Глака "Кролик Питер 2" - 56 миллионов рублей и 174 миллиона рублей за 11 дней показов.

Четвёртая позиция у анимационного вестерна Илэйн Боган и Эннио Торресана "Спирит непокорный" - 32 миллиона рублей.

И замыкает пятёрку лидеров отечественного проката за прошедший уик-энд детективный фильм ужасов Даррена Линна Боусмана "Пила: спираль" - 26,5 миллиона рублей и 124 миллиона рублей на второй неделе показов.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк

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