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24.05.2021 23:10
Рубрика: Власть

Володин оценил идею заменить мигрантов осужденными

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение заменить на многих строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов осужденными. Обсуждать эту тему можно, но полностью такие меры проблему не решат, считает спикер.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Ранее с указанной инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. При этом он подчеркнул, что людям, отбывающим наказание и направленным на важные стройки, будут создаваться достойные условия.

"Сама идея не новая, она в том или ином формате уже реализуется, - отметил Володин в беседе с журналистами. - Изучить эту тему необходимо. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена".

Однако, по словам Володина, панацеей это не будет. В качестве аргумента парламентарий привел данные ФСИН на 1 мая 2021 года. На тот момент в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 478 182 чел. И только около 188 тысяч, как заявляли в ведомстве, имели право на такое исполнение наказания как принудительные работы.

Для сравнения - по данным МВД России, в 2020 году в РФ работали 1,72 млн иностранцев, а в допандемийном 2019-м - на четверть больше.

Идея использовать заключенных вместо рабочих-мигрантов нашла сторонников

Между тем в марте нынешнего года Минстрой России сообщил о нехватке в строительной отрасли около 1,2 млн рабочих.

Таким образом, резюмировал спикер, в случае реализации данная инициатива "не сможет полностью решить проблему дефицита трудовых ресурсов".

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