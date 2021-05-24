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24.05.2021 16:10
Рубрика: Власть

Володин связал введение локдаунов в странах с недопуском вакцин

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры в Москве с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Пен Соком, одной из тем стало производство российской вакцины "Спутник V" на территории республики. По итогам встречи Володин в разговоре с журналистами заявил, что все больше стран открываются для российских вакцин.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В Индии началось производство вакцины "Спутник V"

"А те, кто не допускают к использованию вакцины других стран и сами ничего не производят, потом вынуждены вводить локдаун и закрываться", - сказал спикер.

Подробности обсуждения этой темы сообщает сайт Госдумы. Вячеслав Володин, согласно этой информации, оценил подход руководства Республики Корея по таким важным вопросам, как здравоохранение. "Когда речь идет о жизни и здоровье граждан, нам надо находить решения, в основе которых лежала бы забота о людях, - подчеркнул Володин. - И чтобы политическая конкуренция или тем более желание заработать на здоровье граждан уходили на задний план". Он констатировал, что корейская сторона делает все для того, чтобы налаживалось производство российской вакцины "Спутник V".

Пак Пен Сок пригласил российских коллег посетить республику осенью 2021 года и провести первое заседание межпарламентской комиссии высокого уровня.

Как сообщил Вячеслав Володин по итогам переговоров, основным вопросом повестки будущей встречи парламентариев будет создание новых технологий, а также выработка решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Мы, конечно, надеемся на то, что вместе смогли бы многое сделать для того, чтобы как можно быстрее преодолеть пандемию и выйти на те задачи, которые поставили наши президенты", - добавил председатель ГД.

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