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24.05.2021 16:18
Рубрика: Власть

Володин: Важно, чтобы уже летом люди получили бесплатное подключение к газу

Текст: Татьяна Замахина
Госдума планирует до конца весенней сессии рассмотреть законопроект, согласно которому граждане смогут рассчитывать на бесплатное подключение своих домов к газу. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Ранее данный законопроект, подготовленный во исполнение президентского Послания Федеральному Собранию, был внесен в Госдуму. Среди авторов инициативы - Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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"Мы постараемся до конца весенней сессии рассмотреть необходимые законодательные решения, - заявил Володин. - Для нас важно реализовать поручение президента, чтобы уже летом люди получили газ".

Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан.

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