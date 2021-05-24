Володин: Важно, чтобы уже летом люди получили бесплатное подключение к газу

Госдума планирует до конца весенней сессии рассмотреть законопроект, согласно которому граждане смогут рассчитывать на бесплатное подключение своих домов к газу. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее данный законопроект, подготовленный во исполнение президентского Послания Федеральному Собранию, был внесен в Госдуму. Среди авторов инициативы - Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы постараемся до конца весенней сессии рассмотреть необходимые законодательные решения, - заявил Володин. - Для нас важно реализовать поручение президента, чтобы уже летом люди получили газ".

Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан.