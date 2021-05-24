Постановление правительства Вологодской области от 21 мая 2021 года № 548 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Вологодской области"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

в пункте 19:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"организовывать выезды групп детей из числа обучающихся подведомственных учреждений на отдых и оздоровление в другие субъекты Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"; не допускать выездов групп детей из числа обучающихся подведомственных учреждений на отдых и оздоровление за пределы Российской Федерации.";

в пункте 20:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"организовывать выезды групп детей из числа обучающихся подведомственных учреждений на отдых и оздоровление в другие субъекты Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"; не допускать выездов групп детей из числа обучающихся подведомственных учреждений на отдых и оздоровление за пределы Российской Федерации.";

абзац седьмой пункта 23 изложить в следующей редакции:

"содействие в организации обследования на COVID-19 работников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования не ранее чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу, а также обследования работников пищеблоков организаций отдыха детей и их оздоровления на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу;";

2. Внести в постановление Правительства области от 30 июня 2020 года № 768 "Об особенностях проведения детской оздоровительной кампании в Вологодской области" следующие изменения:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. В период действия режима функционирования "Повышенная готовность", введенного постановлением Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области", организациям отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, в том числе лагерям, организованным образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, а также организациям отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей, в том числе лагерям, организованным образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, детским лагерям труда и отдыха с дневным пребыванием детей (далее также - организации), осуществлять проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровления, обеспечив неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в том числе:

обеспечить доступ работников к исполнению трудовых обязанностей перед началом каждой смены на основании результатов обследования на COVID19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, не ранее чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу;

обеспечить доступ работников пищеблоков к исполнению трудовых обязанностей перед началом каждой смены на основании результатов обследований на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу;

формировать штат работников преимущественно из числа вакцинированных лиц и лиц, имеющих антитела Ig-G к возбудителю COVID-19;

проводить мероприятия по выявлению детей с признаками респираторного заболевания, в том числе посредством проведения ежедневного утреннего осмотра детей медицинским работником с измерением температуры тела бесконтактным способом (с оформлением результатов в журналах), и недопущению нахождения указанных детей в организации;

обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей помещений, обеззараживание посуды в пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной гигиены;

обеспечить незамедлительную изоляцию детей и работников организации с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела;

обеспечить запас дезинфицирующих средств, дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

ввести запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с посещением родителей;

обеспечить проведение мероприятий с участием детей преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий.

Организациям отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, в том числе лагерям, организованным образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время:

обеспечить наполняемость групп, отрядов не более 75 процентов от проектной вместимости;

осуществлять одновременный заезд всех работников организации и детей, а также одномоментный выезд с перерывом между сменами не менее 2 календарных дней;

ввести запрет на прием детей после дня заезда и на временный выход (выезд) детей в течение смены;

ввести на период проведения смены запрет на выход (выезд) работников за пределы организации;

осуществлять прием детей из других субъектов Российской Федерации при условии наличия результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР детьми и сопровождающими их лицами, полученных не ранее чем за 72 часа до заезда в организацию;

обеспечить обязательное круглосуточное нахождение в организации не менее 2 медицинских работников.

2. На период действия режима функционирования "Повышенная готовность" органам местного самоуправления муниципальных образований области:

принимать решение о выездах групп детей на отдых и оздоровление в другие субъекты Российской Федерации и о въездах групп детей из других субъектов Российской Федерации в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории области, с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей;

не организовывать выезды групп детей на отдых и оздоровление за пределы Российской Федерации;

не организовывать детские палаточные лагеря на территории соответствующего муниципального образования Вологодской области.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников







