Врач назвала способ похудеть во время работы в офисе

На процесс похудения может оказывать влияние температура в рабочем помещении.

Как рассказала радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, желающим похудеть нужно поддерживать определенную температуру в офисе.

"Рекомендуется, чтобы температура была не выше 25 градусов. Если в помещении будет теплее, наш организм начнет лениться, и метаболизм замедлится. А когда температура ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно человек быстрее худеет", - говорит эксперт.

Елена Соломатина отметила, что при повышении температуры тела во время болезни человек также может похудеть. Это происходит из-за того, что щитовидная железа вырабатывает больше энергии и ускоряется метаболизм. Кроме того, вес может снизиться во время жары. Но это будет связано не с уменьшением жировой массы, а с процессом потоотделения и испарения жидкости.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.