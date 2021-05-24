Важное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда пересмотрел итоги спора гражданки с медицинским учреждением. У истицы на больничной койке скончалась мать. Дочь посчитала виновными в ее смерти медиков и решила, что они должны ей заплатить за потерю близкого человека. А есть ли в подобных случаях вообще возможность компенсации? И что является важным для аналогичных исков? На эти волнующие многих читателей вопросы и ответили самые опытные судьи страны.

Судебные споры о медицинских ошибках, одни из самых сложных и болезненных. Поэтому разъяснения Верховного суда важны в первую очередь для судейского корпуса.

А для граждан, которые сталкиваются с аналогичными ситуациями, поясним - решение об ошибках медиков принимает только суд. И он же решает вопросы с компенсацией за гибель или увечье граждан, если есть вина. Но по общему правилу, за ошибки муниципальной клиники платит казна, а за просчеты коммерческой медицинской фирмы - ее владельцы.

Случилась эта история на Кубани, где на консультацию в частную клинику обратилась местная жительница. Она не была больной, просто внимательно относилась к своему здоровью и решила обследоваться. В итоге в клинике ей посоветовали сделать операцию, чтобы в будущем проблем не возникло. Но с этим хирургическим вмешательством сразу все пошло не так. В итоге уже после операции женщина попала в реанимацию краевой больницы. Там спустя почти месяц она скончалась от пневмонии, которой заболела в больнице.

По убеждению ее дочери, в случившемся виноваты медики, которые, во-первых, неточно поставили ее матери диагноз, а во-вторых, не соблюдали протоколы лечения. В этой ситуации Верховному суду пришлось разбираться, есть ли в сложившейся ситуации у истицы шансы на компенсацию.

А теперь вся эта история в деталях. У 70-летней жительницы Кубани была мочекаменная болезнь. Женщина ежегодно проходила плановые обследования. Для очередного обследования она обратилась в частную клинику. Подчеркнем - ситуация со здоровьем женщины была стабильной, не опасной и не требовала срочной операции. Несмотря на это, врач настоял на том, что женщине просто необходимо сделать операцию и срочно удалить камень из почки.

Даже ошибки с оформлением меддокументов можно толковать как дефект врачебной помощи

Спустя несколько дней в этой же частной клинике пожилую женщину прооперировали. Но так неудачно, что через день ее пришлось везти в реанимацию краевой больницы. И еще через два дня там же ей удалили почку. В больнице у женщины развилась пневмония, ее пытались от нее лечить почти месяц, но ничего не вышло и женщина умерла.

Дочь умершей решила, что за смерть матери должны ответить как частная клиника, так и краевая больница. Это называется компенсация морального вреда. В иске истица подчеркнула следующие моменты: врач, принимавший ее мать, не указал анамнез заболевания. Медики недооценили стадию почечного заболевания - пиелонефрита - и не сделали необходимую в таких случаях лучевую диагностику. А эти моменты нарушают стандарт оказания медпомощи. Еще к делу истица приложила результаты экспертизы. Надо сказать, что такую экспертизу назначил суд, когда начал слушать это дело. Свой моральный вред истица оценила в три миллиона рублей.

Но в местных судах дочери умершей женщины не повезло - ей в иске отказали. Все три судебные инстанции заявили, что хирургическое вмешательство в любом случае несет риски для здоровья, о которых погибшую предупреждали. А дефекты при диагностики ее болезни действительно были, но они напрямую не привели к ее смерти. А в таком случае платить не за что.

Пришлось истице дойти до Верховного суда. И там она нашла понимание. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда материалы спора изучила и объяснила, в чем были не правы местные суды.

По мнению дочери, даже если связь между смертью матери и операцией носит косвенный характер, это не отменяет явных дефектов в оказании ей медицинской помощи. Именно неправильное лечение привело к летальному исходу.

По мнению же медиков, истица вместо голословных обвинений должна была доказать причинно-следственную связь между действиями врачей и смертью женщины. А этого она не смогла сделать.

Хотя судебная практика последних лет говорит, что даже если нет прямой причинно-следственной связи между смертью пациента и действиями врачей, но есть нарушения при оказании медпомощи, компенсацию морального вреда суды присуждают.

По той же судебной практике компенсация морального вреда взыскивается, если суд установит наличие причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью пациента. Ответчики в таких исках должны доказать соблюдение порядка и стандартов оказания медпомощи.

Врачи в таких исках должны доказать соблюдение порядка и стандартов оказания медпомощи

Верховный суд РФ не раз подчеркивал, что нарушение порядка и стандарта оказания медицинской помощи, проведения диагностики, лечения, выполнения послеоперационных процедур противоречит требованиям к качеству медицинской услуги и правам в сфере охраны здоровья. Даже ошибки с оформлением меддокументов умершей можно истолковать как дефект оказания врачебной помощи или нарушение прав в сфере охраны здоровья. Это может стать самостоятельным основанием для компенсации морального вреда.

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда все принятые в регионе решения местных судов отменила и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.