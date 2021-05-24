Вступление в силу закона о ЛесЕГАИС может быть перенесено на полгода

Вступление в силу закона о государственной электронной системе прослеживания сделок с древесиной может быть отложено на полгода. Об этом в ходе всероссийского молодежного форума "Экосистема" сообщил журналистам депутат, председатель экспертного совета по лесопромышленному комплексу и деревообрабатывающей промышленности Госдумы Алексей Канаев.

"У нас целый ряд лесных законов, особенно по лесоустройству, еще находится в процессе обсуждения, продолжается разработка множества подзаконных актов, из-за этого существует риск, что к 1 июля весь массив будет не готов, как следствие, возможно падение системы, остановки производств, - объяснил Алексей Канаев. - Технически успеть закрыть тему еще можно, но времени для этого осталось очень мало".

По словам Канаева, экспертный совет Госдумы в начале июня проведет совещание с участием представителей правительства и бизнеса.

"Если есть риски остановки производства, то вступление закона в силу правильнее будет отложить, - считает он. - Может, на три месяца, может, на полгода".

Отрасль лесопользования и обработки древесины дает работу 1 млн человек, ее оборот превышает 2 трлн в год, напомнил Канаев. В такой ситуации цена поспешности может быть слишком высоким, считает он.