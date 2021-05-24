Вышел трейлер фильма "Бендер: Начало"

Новый фильм "Бендер: Начало" выходит в прокат 24 июня. Режиссер ленты - Игорь Зайцев. Оператор - Сергей Трофимов. Композитор - Ryan Otter. Продюсеры: Александр Цекало и Иван Самохвалов. В фильме снимались: Сергей Безруков - в роли отца Бендера, Арам Вардеванян - юный Остап Бендер, а также Юрий Колокольников, Таисия Вилкова, Александр Цекало, Гарик Харламов, Артем Ткаченко, Ольга Сутулова, Никита Кологривый и другие.

Уже появился трейлер картины и кадры. Трейлер долгий, но не утомительный. По нему можно понять, что от Ильфа и Петрова в новом фильме мало что осталось. Но судить целиком можно будет лишь когда картина выйдет на экраны.

Синопсис фильма: "1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра - охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это - будучи влюбленным в самую чистую девушку города! И, кажется, еще в одну - роковую иностранную красотку… Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского".