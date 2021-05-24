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Вышел трейлер пятого сезона "Рика и Морти"

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    24.05.2021, 16:14
Текст:   Олег Усков

Канал Adult Swim поделился на YouTube новым трейлером своего анимационного бестселлера "Рик и Морти".

Фото: youtube.com
Вышел трейлер 3-го сезона комедии с Дэниелом Рэдклиффом "Чудотворцы"

Ролик помещен туда вчера и по всем признакам оправдывает чаяния аудитории: темная наука, монстры и повальная аннигиляция (а иначе какой смысл?). Плюс кибернетика, опять же. И трансформеры. И гигантские насекомые. И клоны. А также натурально адский ад.

Десять новых эпизодов шоу ждем с 20 июня.

Первый сезон "Рика и Морти" вышел в декабре 2013-го, четвертый завершился в мае прошлого

Ранее сообщалось, что создатель "Рика и Морти" Дэн Хармон займется инновационным сериалом про Древнюю Грецию.

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