Вышел трейлер пятого сезона "Рика и Морти"

Канал Adult Swim поделился на YouTube новым трейлером своего анимационного бестселлера "Рик и Морти".

Ролик помещен туда вчера и по всем признакам оправдывает чаяния аудитории: темная наука, монстры и повальная аннигиляция (а иначе какой смысл?). Плюс кибернетика, опять же. И трансформеры. И гигантские насекомые. И клоны. А также натурально адский ад.

Десять новых эпизодов шоу ждем с 20 июня.

Первый сезон "Рика и Морти" вышел в декабре 2013-го, четвертый завершился в мае прошлого

Ранее сообщалось, что создатель "Рика и Морти" Дэн Хармон займется инновационным сериалом про Древнюю Грецию.