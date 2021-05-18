Создатели "Рик и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне

Авторы пародийного сайфай-шоу "Рик и Морти" займутся новым анимационным сериалом. На этот раз - предельно инновационным. Зрителей ждет сатирическое фэнтези-шоу "Крапополис" (Krapopolis), которое развернется в Древней Греции - в городе, где бок о бок сожительствуют боги, люди и монстры, управляя им и "стараясь при этом не истребить друг друга".

Программа Дэна Хармона готовится для Fox и станет первым в истории анимационным сериалом полностью на блокчейне. Телеканал и студия Bento Box под это дело создадут цифровой маркет, где поклонникам будут предлагаться фоны, гифки и NFT или невзаимозаменяемые токены, передает THR.

Обещано острое реагирование на актуальные тенденции поп-культуры и политические ситуации. При этом Хармону предоставляется изрядная творческая свобода.

Дата премьеры пока не определена.

Говоря простыми словами, блокчейн - это технология, создающая базу данных из цепочки блоков, в каждом из которых есть информация о блоке предыдущем. Хранится она на компьютерах, задействованных в системе - база не централизована, то есть находится не на одном каком-то конкретном компьютере, а на всех, образующих сеть.

Невзаимозаменяемый токен (non-fungible token) - вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном (хотя обычно токены "по своей природе" взаимозаменяемы).

Токен, также говоря по-простому, - это аналог ценных бумаг в цифровом мире.