Создатель "Рика и Морти" сделает мультсериал про Древнюю Грецию

Сценарист и продюсер Дэн Хармон, один из создателей "Рика и Морти" и автор "Сообщества", начал разработку нового комедийного проекта - мультсериала про Древнюю Грецию.

Variety приводит подробности: в центре сюжета - странноватая семья, состоящая из богов, людей и монстров. Они пытаются править одним из первых в мире городов, при этом стараясь не поубивать друг друга.

Сериал готовится для Fox, предварительная дата премьеры - 2022 год. Сейчас идёт набор актёров на озвучку, имена объявят в течение ближайших месяцев.