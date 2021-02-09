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Создатель "Рика и Морти" сделает мультсериал про Древнюю Грецию

Новости
    09.02.2021, 16:55
Текст:   Козьма Лоханкин

Сценарист и продюсер Дэн Хармон, один из создателей "Рика и Морти" и автор "Сообщества", начал разработку нового комедийного проекта - мультсериала про Древнюю Грецию.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Variety приводит подробности: в центре сюжета - странноватая семья, состоящая из богов, людей и монстров. Они пытаются править одним из первых в мире городов, при этом стараясь не поубивать друг друга.

Сериал готовится для Fox, предварительная дата премьеры - 2022 год. Сейчас идёт набор актёров на озвучку, имена объявят в течение ближайших месяцев.

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