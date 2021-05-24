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24.05.2021 17:28
Рубрика: Общество

Затмение Суперлуны, которое произойдет в среду, бывает раз в 12 лет

Текст: Ирина Рыбникова

26 мая жители России смогут лицезреть сразу три события, связанные с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Об этом сообщает Московский планетарий.

Фото: RONALDO SCHEMIDT / AFP
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Полнолуние или Суперлуние, во время которого Луна приближается к Земле на максимально возможное близкое расстояние начнется в 14.14 часов по московскому времени. Суперлуния случаются каждый год, а вот затмение на них накладываются довольно редко - примерно раз в 12 лет. Затмение начнется в 12.45 по московскому времени, его полная фаза составит 14,5 минуты, а в общей сложности затмение Суперлуны продлится 5 часов 2 минуты.

Правда, увидеть его невооруженным глазом в России смогут не все, а в основном жители Хабаровского и Приморского краев, Камчатки, Чукотки и прилегающих к ним территорий. На широте Москвы затмения видно не будет, но это природное явление покажут в прямом эфире. Начало трансляции - в 13.00 по Москве.

Общество Природа

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