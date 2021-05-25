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25.05.2021 00:01
Рубрика: Общество

72 тысячи 11-классников сдадут Государственный выпускной экзамен

Текст: Ксения Колесникова
25 мая стартует проведение Государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) для 11-классников. В этом году его сдают не только ребята с ограниченными возможностями здоровья, но и все ученики, не планирующие поступать в вуз.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

На экзамен зарегистрировано почти 72 тысячи человек, около 68 тысяч из них - выпускники 2021 года, которые будут сдавать ГВЭ для получения аттестата. Такую форму итоговой аттестации выбрали 8,5% выпускников 11-х классов. Остальные решили сдавать ЕГЭ и поступать в вузы.

Фото: Анна Соловьева/РГ
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Во всех пунктах проведения экзаменов (а их более трех тысяч) будут применяться меры эпидемиологической безопасности.

25 мая пройдет ГВЭ по русскому языку, 28 мая - по математике. 8 июня, 16 июня - резервные дни (для тех, кто пропустил основной день по болезни или получил "двойку").

"Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку. ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году не проводятся", - подчеркивают в Рособрнадзоре.

ГВЭ по русскому языку для выпускников, не планирующих поступать в вуз, будут содержать 24 задания с кратким ответом. На выполнение работы отводится 2,5 часа. Экзамен по математике будут содержать 14 заданий с кратким ответом. На выполнение - 2 часа.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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