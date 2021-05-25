Алжир частично откроет свои воздушные границы

Впервые с марта прошлого года алжирские власти решили открыть свои воздушные границы. Международное авиасообщение возобновится с первого июня. На первом этапе рейсы будут принимать и отправлять три аэропорта страны - воздушная гавань столицы Алжира, а также городов Оран и Константина.

"С первого июня еженедельно будут осуществляться два авиарейса в Париж, один в Марсель, а также по одному рейсу в неделю в Стамбул, Барселону и Тунис", - со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Абдельазиза Джеррада пишет РИА Новости.

Прибывающим в Алжир пассажирам понадобится иметь при себе посадочный билет, отрицательный результат ПЦР-теста не старше 36 часов до вылета, заполнить анкету о здоровье, а также заранее оплатить обязательный карантин и тесты. По прилете турист обязан будет провести пять дней в одной из специально определенных гостиниц под наблюдением медиков, а после сдать тест. При отрицательном результате - пассажир освобождается от карантина, говорится в пресс-релизе.

При вылете никаких особых мер не предполагается, кроме предусмотренных властями страны, в которую направляется пассажир. Отметим, что внутренние авиарейсы в Алжире возобновили с декабря 2020 года.