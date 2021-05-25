Архиепископ Афинский высказал сожаление о возникшем расколе в православии

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним на встрече с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества президентом Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергеем Гавриловым высказал сожаление о возникшем расколе в православии, а также выразил надежду на восстановление общения с Русской православной церковью.

Он предложил начать восстановление отношений путем организации молодежных контактов на базе молодежных православных лагерей. Кроме того, он поблагодарил руководство МАП за конструктивную позицию, отметив, что парламентарии из православных стран вызывают особое доверие.

В ходе встречи был также затронут вопрос борьбы стран с пандемией коронавируса. Время пандемии, по мнению участников встречи, стало проверкой общества на взаимопомощь и милосердие.

Сергей Гаврилов рассказал Архиепископу Иерониму об основных вызовах, обозначенных Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на открытии IX Парламентских встреч в Госдуме. Он также поделился опытом совместной работы с религиозными организациями в сфере законодательной деятельности.