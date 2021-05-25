Австралия закроет посольство в Кабуле

Власти Австралии приняли решение временно закрыть посольство в Афганистане. Как объявил премьер-министр Скотт Моррисон, на этот шаг Канберра пошла в связи с ростом опасений за безопасность дипломатов на фоне вывода из страны американских войск. По его словам, дипмиссия прекратит свою работу уже через несколько дней - 28 мая.

"Австралия надеется, что эта мера будет временной, что мы возобновим постоянное присутствие в Кабуле, как только позволят обстоятельства", - заявил Моррисон.

Как ожидается, до сентября Афганистан покинут и австралийские военные. В период с 2001 по 2014 год Канберра направила более 1,5 тысячи солдат на помощь США и НАТО. В последние годы Австралия ограничивалась лишь обучением афганских военнослужащих. В настоящее время в стране находятся лишь 80 австралийских военных, отмечает агентство EFE.